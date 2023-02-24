مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث مروّع بالجزائر

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث مرور مروع ، نتيجة انقلاب حافلة، بولاية البويرة 120 كم شرق العاصمة الجزائر.

وبحسب بيان مصالح الدرك الجزائرية ، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى بلدية تيكجدة، وهي منطقة سياحية معروفة للغاية.

وفي حادث اخر ؛ لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين مع سيارة سياحية.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 10:48 دقيقة صباحا بعد تسجيل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 02 مسرغين اتجاه بوتليليس بالقرب من قرية حشايشي بلدية مسرغين دائرة بوتليليس.

وتوجهت المصالح ذاتها إلى عين المكان حيث تم تسجيل وفاة شخصين الأول يبلغ من العمر حوالي 85 سنة والثاني يبلغ من العمر حوالي 20 سنة كانا على متن السيارة السياحية، تم تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما تم تسجيل 15 جريح من بينهم 6 ضحايا من النساء تتراوح أعمارهم مابين 3 إلى 62 سنة يُعانون من إصابات متفاوتة وحالات صدمة تم إسعافهم وتحويلهم نحو عيادة متعددة الخدمات بمسرغين، وعيادة متعددة الخدمات ببوتليليس ومستشفى وهران الجامعي.