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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث أليم في الجزائر.. وفاة عائلة مكونة من 6 أفراد اختناقا بالغاز

أرشيفية
أرشيفية

لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم ليلة الأحد، في الجزائر جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن مصالحها سجلت " 6 وفيات من عائلة واحدة جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه".

وأضاف البيان ان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 23سا24د بحي 917 مسكن شراعبة ببلدية الكاليتوس في ولاية الجزائر، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية نقلا عن مصادر، أن المتوفين هم شرطي بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء لأمن العاصمة وزوجته واطفاله الاربع ” طفل و3 بنات”.

يذكر أن الجزائر سجلت مؤخرا حصيلة ثقيلة من ضحايا اختناق الغاز، بلغت 17 وفاة في أقل من 24 ساعة، في عدة ولايات.
 

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