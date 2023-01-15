الجزائر.. حبس تلميذ طعن معلمته بخنجر وهدد بقتلها بسبب طرده من الصف

قرر قاضي التحقيق في مجلس قضاء ولاية باتنة بـ الجزائر، إيداع تلميذ قاصر في أحد مراكز الأحداث، بعد إقدامه على طعن معلمته بخنجر ما كاد يودي بحياتها.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم بالاعتداء على أستاذة اللغة العربية ريحانة بن شية بمتوسطة "ع. س." رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

وكانت ريحانة بن شية، معلمة اللغة العربية في إحدى مدارس بلدية تاكسلانت، أقدمت على طرد التلميذ المعتدي من الفصل بسبب سلوكه المزعج، واستدعت ولي أمره لشرح تصرفات ابنه وضرورة ضبطها.

وإثر ذلك، هدد التلميذ المعلمة بالقتل، وعقبها ترصد لها في وقت الظهيرة من يوم الأربعاء الماضي.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة، أمام مكتب الإدارة وطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة.