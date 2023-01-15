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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سابقة تاريخية.. الجزائر تشهد ارتفاعا قياسيا في الصادرات خارج المحروقات

صادرات الجزائر
صادرات الجزائر

أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، اليوم الأحد، عن زيادة قياسية في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 بواقع 36 بالمائة، وشملت 147 دولة.

وأكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، اليوم الأحد، خلال مقابلة على القناة الإذاعية الأولى، أنّ ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة تاريخية. عبر تحقيق أرقام قياسية  في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، بواقع 36% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأفاد هواري بأن الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2021، مشيرا إلى أنّ صادرات الجزائر شملت 147 دولة، تتصدرها الدول الأوروبية: فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار والنيجر وغانا والسنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس والأردن وسوريا والعراق، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وأوضح هواري أن المواد المصدرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 في المئة)، الإسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 في المئة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 في المئة)، ولوحظ بروز شعبة جديدة "مواد التنظيف" التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.

وأضاف هواري، أن الميزان التجاري بلغ 18.1 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 وهو رقم جدّ إيجابي. كما أنّ نسبة تغطية الصادرات خارج المحروقات بلغت 11 بالمائة في الفترة ذاتها. وذلك لأول مرة منذ عقود. ويؤكد أن السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا أتت بثمارها.

وتابع هواري “نعمل على مواصلة الديناميكية المرتفعة في الصادرات خارج المحروقات نحو 150 دولة لتحقيق 15 مليار دولار عام 2024. 

سوريا الجزائر صادرات الجزائر سوريا والعراق وزارة التجارة الجزائرية

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