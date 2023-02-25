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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتحدى الترجي برادس لتفادي الخروج مبكرا من دوري أبطال إفريقيا

الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي

يستضيف ملعب حمادي العقربي برادس، اليوم، السبت، مواجهة الترجي التونسي وضيفه الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة على يد شباب بلوزداد بنتيجة ١-٠، قبل أن يتعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.

ويسعى الزمالك للعودة من رادس بنتيجة إيجابية لتفادي الخروج المبكر للعام الثالث على التوالي، بعد صعوبة موقفه وتحقيقه نقطة واحدة فقط.

ونجح الزمالك في قيد لاعبيه الجدد ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، وسيكون الثلاثي جاهزا لخوض مباريات الفريق الأفريقية بداية من لقاء الترجي المقرر اليوم.

في المقابل، يتطلع الترجي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي لتعزيز صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، ويقترب من التأهل إلى دور الثمانية دون الدخول في حسابات معقدة.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق بنقطتين على المريخ الوصيف، بينما يأتي شباب بلوزداد ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة وحيدة.

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