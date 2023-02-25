صحف السعودية: المملكة تواصل الاحتفالات بذكري يوم التأسيس .. مركز سلمان للإغاثة يرسل مساعدات جديدة لمتضرري الزلزال في سوريا

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (طموح لا يتوقف) : تذكي الاحتفالات الوطنية روح المواطنة، وتجدد الشعور بأهمية الوطن والحفاظ عليه، وتقدم دروساً لمراحل مهمة من التاريخ، كيف كنا، وكيف أصبحنا، وكيف سنكون.



وأضافت : وتعد ذكرى التأسيس حدثاً تاريخياً ينظر إليه السعوديون بمداد من العز والفخر، مستلهمين منه ما يدعم حاضرهم ويؤمن مستقبلهم من وحدة ومحبة وتآخٍ وإخلاص لقيادتهم التي بنت جيلاً بعد آخر هذا الكيان، ومكنت لوطن آمن مستقر دستوره القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم.



وأعتبرت أن المملكة إشعاع نور يتجلى لخدمة الإسلام والمسلمين باحتضانها للحرمين الشريفين، والسهر على خدمة ضيوف الرحمن باعتبارها شرفاً لا يضاهيه شرف، لذا فإن الجميع يشاركها هذه الذكرى.

وزادت : ومن التأسيس وحتى عهد الرؤية سطر أبناء هذه الأرض العديد من الملاحم والتحديات، لتكون بلادنا في مصاف الدول الكبرى ومتفوقة عليها في كثير من الملفات.



ورأت أن المملكة تسير وفق خطى ثابتة مؤطرة برؤية يقودها سمو ولي العهد في مسار تنموي مستدامٍ، حقق العديد من المكتسبات، ففي كل يوم نشهد منجزات نوعية تغطي مختلف جوانب الحياة، وبطموح لا يتوقف.

وقالت : «يوم بدينا» تفجرت في الأفق بوادر مستقبل واعد استمد من البداية وهجها وإعجازها، ليتغنى الوطن في ذكرى التأسيس بـ»نخوة العوجا» و»العرضة». في المقابل فإن مظاهر الفرح التي أبداها المواطنون في مختلف مدن ومناطق المملكةبهذه الذكرى المجيدة، تعبر بجلاء عن روح المواطنة والاعتزاز بهذا الوطن في ظل قيادة حكيمة لا تحصي الكلمات ما قدمته لشعبها من عناية واهتمام.

وختمت : هذه الذكرى ليست يوماً عابراً بل هي استشعار يومي لمسؤولية المواطنة، فيكون الاحتفاء.. ولاء وانتماء وإنجازاً.

إغاثة متضرري الزلزال

صحيفة المدينة أبرزت خبر عن مواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

وجرى توزيع 8 أطنان و 988 كيلوا غراماً من السلال الغذائية و 80 حقيبة إيوائية و84 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 80 بطانية، استفاد منها 395 فرداً بواقع 84 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.



ذكرى وتاريخ.. الاحتفاء وعنوان التلاحم

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( ذكرى وتاريخ.. الاحتفاء وعنوان التلاحم ) : مظاهر الفرح والاحتفال التي عمَّت كافة أرجاء المملكة الـعربية الـسعودية لـلاحتفاء بذكرى يوم الـتأسيس التي أرست قواعد الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ/ 1727 م، وصور تزاحم مختلف فئات المجتمع لـلـتعبير والاستمتاع بفعالـيات يوم الـتأسيس والأنشطة المصاحبة، وحرص الجميع علـى الـتفاعل هو مشهد يعكس حجم الاستشعار من لـدن أهالي هـذه البلاد المباركة الـعميق لـلـمعاني الـنبيلـة الـتي تقوم عليها هـذه الـذكرى الـغالـية وارتباط مواطنيها الـوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم، وسُنَّة الرسول «صلى الله عليه وسلم» حتى وقتنا الحاضر.



وأكدت على أن أبناء المملكة العربية الـسعودية يفخرون بهذا الإرث الـتاريخي الـكبير، الـذي أسّسه الإمام محمد بن سعود «يرحمه الله» في دولـة مترامية الأطراف، رسمت سجلًا حافلًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية، آنذاك، تحت حكم الدولة السعودية الأولـى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود «يرحمه الله» في الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود «يرحمه الله» ، وباني نهضتها والذي يُنسب إليه الفضل بعد الله في تطورها ونمائها ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من نهضة داخلية ومكانة متميزة عربيًا وإقليميا وعالميًا، ويأتي من بعده أبناؤه الملوك «يرحمهم الله» ، حتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظهما الله» .



وأعتبرت أن ذكرى يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية شهدت إقامة عددٍ من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تجسّد أجمل معاني الحب والـولاء بقدر عُمق هـذا التاريخ الكبير الـذي خلّفه لنا قادة هـذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر، في لوحات معبّرة عن فصول من الزمن مرّت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة، وظلت خلالها «ولله الحمد» راسخة أبيّة محافظة على هويتها العربية الأصيلة، مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الـدولـة السعودية الأولـى فالثانية حتى قيام المملكة العربية السعودية، ظل خلالها التلاحم عنوانًا بارزًا للعلاقة المجيدة بين الشعب والـقيادة الحكيمة حتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظهم الله»