ابراهيم فايق يشيد بأداء دفاع الزمالك لهذا السبب

اشاد الإعلامي ابراهيم فايق بدفاع نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي .



وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" برافو برافو دفاع الزمالك.. برافو حسام عبدالمجيد ".



أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي المقررة مساء اليوم.

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

مقاعد البدلاء : محمد صبحي -محمود شبانة -محمد طارق -محمد أشرف"روقا" -وسيف جعفر -سيد عبد الله "نيمار" -أحمد بلحاج -يوسف أسامة نبيه -ناصر منسي.