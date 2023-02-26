رئيس غرفة الدواجن يكشف سبب تراجع الأسعار هذه الفترة .. فيديو

كشف سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، عن أسباب تراجع أسعار الدواجن، قائلا "الرئيس منذ قبل حدوث أزمة الدواجن أصدر قرار بتنظيم لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر وكلف وزير الزراعة برئاسة هذه اللجنة وان تنعقد أسبوعيا لمناقشة التطورات".

وأضاف "سامح السيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن اللجنة قامت بعمل اجتماع مع منتجي الدواجن والبيض لحل أزمة إرتفاع الأسعار منذ البداية ولكن لم يكن هناك جدوي من قبل المنتجين .

وتابع أن تم الإفراج عن جميع كميات الأعلاف المطلوبة لجميع مزارع الدواجن وتم القضاء علي تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سعر الدواجن سوف ينخفض تدريجياً مع الوقت حتي تكتمل فترة الدورة الخاصة بالإنتاج.

وأوضح أن بعد الإفراج عن الأعلاف المطلوبة لم يتم تقليل الأسعار من قبل مصنعي الدواجن، وكان هامش الربح يقترب من 40% ووصل سعر الكتكوت لـ 30 جنيهات.