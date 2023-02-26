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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحلواني يكشف كواليس تكريمه خلال لقاء الأهلي وأسوان

عمرو الحلواني
عمرو الحلواني

كشف عمرو الحلواني، لاعب الأهلي وإنبي السابق، كواليس تكريمه خلال لقاء الأهلي وأوسان الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي بالدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو الحلواني خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" اتفقت مع الاهلي وأسوان على تكريمي قبل بداية المباراة ، واخترت التوقيت المناسب للإعتزال في مباراة الأهلي أمام أسوان".

وتابع :" اخترت التكريم في تلك المباراة لأنني من أبناء النادي الأهلي، كما أن نادي أسوان وش السعد عليً، وقضيت بين جدرانه فترة مميزة للغاية".

وشدد :" أشجع الأهلي من صغري، والعائلة كلها أهلاوية وتشجع الفارس الأحمر، وكنت أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية في القلعة الحمراء".

وأردف:" خوان براون سبب تواجدي في الإسماعيلي، ولم أحصل على كامل مستحقاتي من الاسماعيلي .. وأتمنى حلها قريباً".

عمرو الحلواني الدوري المصري الأهلى أسوان النادي الأهلي نادي اسوان

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