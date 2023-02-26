عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

نجل محمد ثروت
نجل محمد ثروت

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

تحتوي معظم منتجات الشعر والشامبو على مواد كيميائية سامة تمنح شعرك إشباعًا فوريًا، للتخلص من الدهون وتنظيف الشعر. 

ومع ذلك ، فإن هذه الفوائد قصيرة المدى تأتي جنبًا إلى جنب مع الآثار السيئة طويلة المدى - التي تتراوح من السرطان إلى اختلال التوازن الهرموني

txt

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

txt

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

أرخص من البلطي.. كل ما لا تعرفه عن السمك الروسي بالأسواق

تداول خبر تراخيص توريد الأسماك إلى شركات روسية بشكل كبير، أثار تساؤلات عديدة علي السوشيال ميديا عن نوع السمك الروسي وفوائده

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

يمكن للشموع المعطرة أن تملأ منازلنا برائحة جميلة وهي هدايا شهيرة في موسم الأعياد ، لكن هل هي آمنة؟ عندما تحترق الشموع ، يمكن أن تنبعث منها مواد كيميائية غير مرغوبة يمكن أن تكون ضارة

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

تعرض نجل الفنان محمد ثروت المخرج أحمد ثروث، لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى

الشامبو السرطان السمك الروسي الشموع محمد ثروت نجل محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الزمالك .. وقرار جديد من الأهلي بعد التعادل مع صن داونز .. اجتماع طارئ لتحديد بديل مرتضى منصور

بعد خلعها الحجاب.. رسالة غامضة من حلا شيحة في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

احذر.. تناول هذا العلاج يصيبك بالخرف بنسبة 90%

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

يهدد صحتك.. احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

نشرة المرأة والصحة.. منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

ترشيحاتنا

بحضور هالة السعيد.. أبو الغيط يفتتح أعمال اليوم العربي للاستدامة

نموت عشانها.. السيسي: خطة تنموية كبيرة تحتاج لجهود الجميع داخل سيناء| فيديو

مأساة رودينا| التنمر ينهي حياة طالبة الهرم.. وهذه عقوبة المتسببين في مقتلها

موقف صعب.. تعليق ناري من شوبير على تعادل الأهلي أمام صن داونز 

مصر توقع 12 اتفاقية بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.. تفاصيل

مدبولي يتوجه إلى قطر على رأس وفد في زيارة رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

بار كود معرض لـ إبراهيم العطار بديمي آرت جاليري

احذر.. تناول هذا العلاج يصيبك بالخرف بنسبة 90%

فيديو

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ