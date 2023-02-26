نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تحتوي معظم منتجات الشعر والشامبو على مواد كيميائية سامة تمنح شعرك إشباعًا فوريًا، للتخلص من الدهون وتنظيف الشعر.

ومع ذلك ، فإن هذه الفوائد قصيرة المدى تأتي جنبًا إلى جنب مع الآثار السيئة طويلة المدى - التي تتراوح من السرطان إلى اختلال التوازن الهرموني

تداول خبر تراخيص توريد الأسماك إلى شركات روسية بشكل كبير، أثار تساؤلات عديدة علي السوشيال ميديا عن نوع السمك الروسي وفوائده

يمكن للشموع المعطرة أن تملأ منازلنا برائحة جميلة وهي هدايا شهيرة في موسم الأعياد ، لكن هل هي آمنة؟ عندما تحترق الشموع ، يمكن أن تنبعث منها مواد كيميائية غير مرغوبة يمكن أن تكون ضارة

تعرض نجل الفنان محمد ثروت المخرج أحمد ثروث، لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى