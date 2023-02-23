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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

المرارة
المرارة

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

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وقالت سهام سوقية، على المرارة العمل بجدية أكبر للمساعدة في هضم الأطعمة الدهنية. 

غالبا ما تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما يرفع نسبة الكوليسترول في الدم ويؤثر على المرارة، لذا فإن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى حصوات المرارة، كما أن تناول هذه الأطعمة المقلية تسبب زيادة في الوزن .

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 37٪ لزيادة الوزن أو البدانة من أولئك الذين تناولوها بمعدل النصف، لذلك خفف من تناول الطعام المقلي، واستبدله بالشوي بالفرن للحفاظ على المرارة وصحتك العامة .

المرارة حصوات المرارة الأطعمة المقلية الوزن أكلات تضر المرارة

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