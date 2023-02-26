بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

تعرض نجل الفنان محمد ثروت المخرج أحمد ثروث، لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى.

تعرض لجلطة في العصب الخامس والسابع وهو الآن تحت الملاحظة ولم يحدد موعد خروجه بعد من المستشفى"، وطلب من الجميع الدعاء له.

وتم الكشف عن إصابته بمرض مناعي نادر أصيب الجهاز العصبي “متلازمة ميلر فيشر”.

تعد متلازمة ميلر فيشر اضطرابًا نادرًا يتسبب في مهاجمة جهازك المناعي للأعصاب ، غالبًا في وجهك، يمكن أن يسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن، يتعافى معظم الأشخاص تمامًا في غضون ستة أشهر بعد تلقي العلاج.

متلازمة ميلر فيشر (MFS) هي مرض عصبي نادر، يعتبر أحد أنواع متلازمة Guillain-Barré.

ما هي أعراض متلازمة ميلر فيشر؟

تميل أعراض متلازمة ميلر فيشر إلى الظهور فجأة وتتطور على مدى بضعة أيام، تبدأ الأعراض عادة بعد حوالي 10 أيام من الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، في بعض الأحيان ، قد لا تظهر الأعراض الخاصة بك لعدة أسابيع.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لـ MFS ما يلي:

مشاكل التوازن .

التغييرات في طريقة مشيك.

ازدواج الرؤية (ازدواج الرؤية) أو عدم وضوح الرؤية.

تدلي الجفون (تدلي الجفون) أو شلل الوجه (صعوبة تحريك عضلات وجهك).

فقدان انعكاسات الأوتار في الكاحل أو الركبة أو الذراع.

مشاكل في حركات العين.

حركات عضلية قذرة أو خرقاء.

يمكنك أيضًا تطوير:

مشاكل في التنفس.

ضعف عضلات الذراعين والساقين.

مشاكل البلع.

ضعف اللسان

ما الذي يسبب متلازمة ميلر فيشر؟

يمكن أن يتطور الساركوما الليفية المخاطية إذا كان جهازك المناعي يتفاعل مع العدوى ويهاجم الأعصاب عن طريق الخطأ أثناء محاولته مكافحة العدوى، تشمل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية التي قد تحفز الساركوما الليفية المخاطية ما يلي:

عدوى العطيفة .

المستدمية النزلية .

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) .

عدد كريات الدم البيضاء (فيروس ابشتاين بار).

فيروس زيكا .

المصدر clevelandclinic