حبس المتهمين بسرقة جهاز UPS من مجمع الإسماعيلية الطبي 4 أيام

قررت نيابة قسم ثالث الإسماعيلية، حبس عاملان بمخزن المستلزمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي 4 ايام علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب، بسبب سرقتهم جهاز UPS.



وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمدير أمن الإسماعيلية، اخطارآ بفيد بسرقة جهاز من مخازن مجمع الإسماعيلية الطبي، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1119 لسنة 2023.

وعلي الفور تم تكليفه فريق بحث وتبين أن عاملان وزوجة أحدهما، وراء ارتكاب واقعة السرقة.

تم القاء القبض على العامل والزوجة " العاملة"، بينما فر زوجها المتهم الرئيسي في الواقعة هاربا.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، اعترفوا بأن المتهم الهارب من قام بسرقه الجهاز وبفحص الكاميرات الرقابية بمجمع الاسماعيلية الطبي، تبين صحه المعلومات واقوال المتهمين.

و قررت النيابة العامة حبس الاثنين المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات وتكلفت اداره البحث الجنائي بسرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب.