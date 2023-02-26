عاطل يستوقف سائق تاكسي لتوصيله ويسرقه بالإكراه في الخليفة

ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالخليفة وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين قرر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة تاكسى" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وفور الوصول فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض .

المتهم

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وقيامه بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات واقعة سرقة آخرى.

وبسؤال المجنى عليه الثانى، تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وقرر بعدم سابقة تحريره محضراً بالواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.