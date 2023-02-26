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إلهام أبو الفتح
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الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال.. شاهد كيف تعمل؟

الصين تبتكر أداة
الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال

كشفت شركة تكنولوجية في الصين عن تمكنها من اخترع جهازًا يسمح للرجال والنساء بتبادل "القبلات" مع شخص آخر في أي مكان في العالم.

بمعنى آخر، إنها وسيلة غريبة تتيح للمستخدمين تقبيل الأشخاص في أي مكان في العالم عبر الانترنت.

 

كيف تعمل أداة التقبيل الصينية

يتميز الجهاز - المسمى Remote Kiss - بتحريك "شفاه" السيليكون ويتيح للمستخدمين "تحميل" قبلاتهم وأيضًا "تلقي" القبلات من الآخرين عبر أحد التطبيقات.

لكي يعمل، يجب على المستخدم إقران تطبيقاته مع الآخر ليبدأوا مكالمة فيديو ثم يرسلون نسخًا طبق الأصل من قبلاتهم عبر الإنترنت.

وفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post، فإن الجهاز يهدف إلى محاكاة الضغط الفعلي، الحركة والحرارة لشفاه القبلات باستخدام المستشعرات.

تستخدم أجهزة الاستشعار لتقليد "الضغط الفعلي والحركة والحرارة لشفتي القبلات".

الصين جهاز للتقبيل أداة القبلات اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال.. شاهد كيف تعمل؟

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