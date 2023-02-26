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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحذر تناولها .. مزيلات احتقان الأنف مرتبطة بأمراض دماغية مميتة

مزيلات الاحتقان 
مزيلات الاحتقان 

 تحتوي العديد من مزيلات الاحتقان ، التي تعمل عن طريق تضييق الأوعية الدموية المتورمة في الجيوب الأنفية ، على السودوإيفيدرين وهي من مزيلات الأحتقان التي  تحفز النهايات العصبية لإفراز النورأدرينالين الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية ، مما يجعل التنفس أسهل عندما يكون لديك أنف مسدود

تعتبرمزيلات الاحتقان   علاجًا شائعًا لاحتقان الأنف يتساهم في تقليل التورم في الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان

ويمكن أن يتضمن PRES و RCVS انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما قد يسبب مضاعفات تهدد الحياة..

يقال أن هناك "أعراض متغيرة" ، مثل الاضطرابات البصرية والصداع والقيء والنوبات وتغير الوعي ويبدو أن ارتفاع ضغط الدم وإصابة الأوعية الدموية "موجودان دائمًا تقريبًا".


أما بالنسبة لـ RCVS ، فيقول مركز Cedars Sinai الطبي (كاليفورنيا) إنه يتميز بـ "صداع شديد" يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية.
يلاحظ Cedars Sinai أن "استخدام مزيلات احتقان الأنف" عامل خطر للإصابة بفيروس RCVS.

تحتوي مضادات الاحتقان بالفعل على مخاطر معروفة للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية الموضحة في نشرة المنتج.

 

مزيلات الاحتقان الجيوب الانفية احتقان الأنف الأوعية الدموية

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