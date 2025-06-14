رئيس الوزراء: مصر تعمل علي جميع السيناريوهات بعد الصراع الإسرائيلي الإيراني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مصر تعمل علي جميع السيناريوهات بعد ما حدث أمس بين اسرائيل وايران مؤكدا أن موقف مصر واضح بادانة ما حدث امس قائلا: أتمني أن لا تصبح أزمة إقليمية ودولية .

وأضاف مدبولي: إن مصر تدين التصعيد بين ايران واسرائيل ونحذر من تبعات الصراع الذي سوف يستمر لفترة وسيكون له تداعيات على المنطقة بالكامل .

رئيس الوزراء

وأشار مدبولي إلى أن ما حدث أثر علي تدفق الوقود القادم لمصر لكن الحكومة تعمل علي أن لا يكون هناك تخفيف أحمال في الكهرباء.



لفت إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات احترازية ووضع خطط طوارئ حتي لا يحدث انقطاع كهرباء في فصل الصيف.

واشار الي ان الدولة استجلبت سفن للغاز المسال مشيرا إلى أن الصيف الماضي كان لدينا سفينة وحيدة وهذا العام لدينا ٣ سفن للتغيير لتحسين كفاءة محطات الكهرباء وضمان عدم انقطاع الكهرباء.

واكد مدبولي ان السفينة الاولي في ميناء السخنة وسوف تدخل الخدمة في ٢٧ يونيو والسفينة الثالثة سوف تدخل اول يوليو موضحا ان الثلاث سفن سوف تمد الدولة بـ ٢٢٥٠ مليون متر مكعب غاز يوميا.

وأشار مدبولي إلي ان مع دخول السفن الثلاثة سنكون أمنا الدولة من الكهرباء حيث أن مصر اتخذت خطوات لتوفير الوقود اللازم لتامين عمل المحطات.

وقال مدبولي أنه يجب أن يعرف المواطن ما تقوم به الدولة مناشدا المواطنين بالترشيد في استهلاك الكهرباء.