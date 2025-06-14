عطلة طويلة في يونيو 2025| 3 أيام راحة متتالية تبدأ برأس السنة الهجرية

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت في الثلث الأول من شهر يونيو واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية، عاد الموظفون إلى أعمالهم لتبدأ من جديد التساؤلات حول الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يونيو 2025.

ومن هنا بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن مواعيد العطلات المقبلة، حرصا على التخطيط المسبق لاستغلال هذه الأيام، سواء بالخروج إلى النزهات أو قضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، ولكن إجازة رأس السنة الهجرية من أهم الإجازات التي يجب أن يحصل عليها المواطن.

وأضاف حسان-خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ليس هناك مشكلة أن يحصل الموظف على إجازاته، ولكن من يعمل في القطاعات الحيوية، عليه قطع إجازاته فورا إن تطلب الأمر، وعليه أن يلبي الأمر فورا.

مواعيد العطلات المقبلة

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يونيو الجاري، وفقا لما أعلنته الجهات الرسمية.

السنة الهجرية

وتعد إجازة رأس السنة الهجرية من أبرز المناسبات الرسمية التي ينتظرها المواطنون في مصر وسائر الدول الإسلامية، فهي تخلد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهي مناسبة دينية عظيمة تحمل معاني تاريخية وروحية كبيرة.

وتحرص الدولة المصرية على إدراج هذه المناسبة ضمن جدول العطلات الرسمية، تقديرا لمكانتها لدى المسلمين، حيث يتم منح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك عطلة رسمية في هذا اليوم.

وتثار تساؤلات بين الموظفين والطلاب وأولياء الأمور حول موعد هذه الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في نفس اليوم الفعلي أم يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وهو ما يتحدد بناءا على قرارات مجلس الوزراء.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

وسوف يصادف الخميس 26 يونيو 2025 أول أيام العام الهجري الجديد في مصر، وبناءا عليه سيتم منح إجازة رسمية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، لتكون بذلك عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، عند احتساب يومي الجمعة والسبت ضمن عطلة نهاية الأسبوع التي تلي يوم الإجازة.

إجازات شهر يونيو 2025 في مصر

ويأتي شهر يونيو، بعدد من الإجازات الرسمية، حيث يلي رأس السنة الهجرية ذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب العطلات الأسبوعية التي تشمل:

- الجمعة 13 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 14 يونيو: إجازة أسبوعية

- الجمعة 20 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 21 يونيو: إجازة أسبوعية

- الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

- الجمعة 27 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 28 يونيو: إجازة أسبوعية

- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

وسوف نرصد لكم الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة