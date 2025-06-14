قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عطلة طويلة في يونيو 2025| 3 أيام راحة متتالية تبدأ برأس السنة الهجرية

عطلة طويلة في يونيو 2025: 3 أيام راحة متتالية تبدأ برأس السنة الهجرية
عطلة طويلة في يونيو 2025: 3 أيام راحة متتالية تبدأ برأس السنة الهجرية
ياسمين القصاص

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت في الثلث الأول من شهر يونيو واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية، عاد الموظفون إلى أعمالهم لتبدأ من جديد التساؤلات حول الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يونيو 2025.

ومن هنا بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن مواعيد العطلات المقبلة، حرصا على التخطيط المسبق لاستغلال هذه الأيام، سواء بالخروج إلى النزهات أو قضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، ولكن إجازة رأس السنة الهجرية من أهم الإجازات التي يجب أن يحصل عليها المواطن.

وأضاف حسان-خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ليس هناك مشكلة أن يحصل الموظف على إجازاته، ولكن من يعمل في القطاعات الحيوية، عليه قطع إجازاته فورا إن تطلب الأمر، وعليه أن يلبي الأمر فورا. 

مواعيد العطلات المقبلة

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يونيو الجاري، وفقا لما أعلنته الجهات الرسمية.

 السنة الهجرية

وتعد إجازة رأس السنة الهجرية من أبرز المناسبات الرسمية التي ينتظرها المواطنون في مصر وسائر الدول الإسلامية، فهي تخلد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهي مناسبة دينية عظيمة تحمل معاني تاريخية وروحية كبيرة.

وتحرص الدولة المصرية على إدراج هذه المناسبة ضمن جدول العطلات الرسمية، تقديرا لمكانتها لدى المسلمين، حيث يتم منح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك عطلة رسمية في هذا اليوم.

وتثار تساؤلات بين الموظفين والطلاب وأولياء الأمور حول موعد هذه الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في نفس اليوم الفعلي أم يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وهو ما يتحدد بناءا على قرارات مجلس الوزراء.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

وسوف يصادف الخميس 26 يونيو 2025 أول أيام العام الهجري الجديد في مصر، وبناءا عليه سيتم منح إجازة رسمية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، لتكون بذلك عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، عند احتساب يومي الجمعة والسبت ضمن عطلة نهاية الأسبوع التي تلي يوم الإجازة.

إجازات شهر يونيو 2025 في مصر

 ويأتي شهر يونيو، بعدد من الإجازات الرسمية، حيث يلي رأس السنة الهجرية ذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب العطلات الأسبوعية التي تشمل:

- الجمعة 13 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 14 يونيو: إجازة أسبوعية

- الجمعة 20 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 21 يونيو: إجازة أسبوعية

- الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

- الجمعة 27 يونيو: إجازة أسبوعية

- السبت 28 يونيو: إجازة أسبوعية

- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

وسوف نرصد لكم الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025، والتي جاءت كالتالي: 
- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

الإجازات الإجازات السنوية العطلات الرسمية إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

تعطل الانترنت

تعطل خدمات إنترنت وتسريب أرقام هواتف المواطنين.. ماذا يحدث في جوجل؟

جائزة الكرة الذهبية لعام 2025

يضم أفضل اللاعبين .. حدث رياضي ضخم فى سبتمبر | ما هو؟

يزن النعيمات

ارتبط اسمه بالزمالك.. من هو يزن النعيمات بعد أنباء اقترابه من القلعة البيضاء؟

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد