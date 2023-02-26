تعليق ساخر من خالد الغندور بعد اكتساح الهلال السعودي لـ الدحيل بسباعية

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره في نادي الدحيل القطري، بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انتهاء المهرجان :الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري 0/7 بنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في قطر"

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، وتقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل، فيما يُلعب الإياب يوم 6 مايو 2023.