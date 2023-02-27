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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بث مباشر.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل SAG Awards

sag awards 2023
sag awards 2023

يقام الليلة، حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، في فندق فيرمونت سينشري بلازا، بلوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود. 

 

وبدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل SAG Awards، الذي يذاع منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوق إذاعة حفل توزيع جوائز SAG Awards،عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، ومن العام المقبل ٢٠٢٤ سيكون الحفل مباشرة عبر منصتها العالمية.

 

وتعاقدت نتفليكس على إذاعة الحفل بعد فسخ التعاقد مع TNT و TBS، ما ينذر بنقلة جديدة في عالم المنصات الإلكترونية.

 

لم يتم اختيار مضيف رئيسي لحفل SAG Awards، ولكن سيعتمد الحدث على نجوم الفن الذين سيقدمون الفقرات المختلفة، وأبرزهم مارك والبيرج، جينا أورتيجا، أورلاندو بلوم، جيسيكا تشاستين وغيرهم.

 

 

توقعات SAG Awards

 

ومن المتوقع أن يحصل فيلم Everything Everywhere All at Once على جائزة أفضل آداء جماعي هذا العام، فيما تقترب بطلته ميشيل يوه من جائزة أفضل ممثلة، رغم المنافسة القوية مع كيت بلانشيت التي تفوقت في اختيارات النقاد وجولدن جلوب والبافتا. 

 

وينافس أيضا الممثل بريندان فريزر بقوة على جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم The Whale، وفرصه متساوية جدا مع أوستن بتلر، وكولين فيريل. 

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