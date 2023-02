جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بدء منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز SAG Awards الذي تقيمه نقابة ممثلي الشاشة، في نسخته الـ 29، ويذاع عبر منصة نتفليكس، بعدما استحوذت الشركة العالمية على حقوقه.

وتواجدت من اللحظات الأولى الممثلة جيمي لي كرتيس التي تألقت بفستان أحمر، فيما خطفت جينا أورتيجا الأنظار قبل صعودها على المسرح الليلة، وغيرهن من نجمات الدراما والسينما.

لم يتم اختيار مضيف رئيسي لحفل SAG Awards، ولكن سيعتمد الحدث على نجوم الفن الذين سيقدمون الفقرات المختلفة، وأبرزهم مارك والبيرج، جينا أورتيجا، أورلاندو بلوم، جيسيكا تشاستين وغيرهم.

توقعات SAG Awards

ومن المتوقع أن يحصل فيلم Everything Everywhere All at Once على جائزة أفضل آداء جماعي هذا العام، فيما تقترب بطلته ميشيل يوه من جائزة أفضل ممثلة، رغم المنافسة القوية مع كيت بلانشيت التي تفوقت في اختيارات النقاد وجولدن جلوب والبافتا.

وينافس أيضا الممثل بريندان فريزر بقوة على جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم The Whale، وفرصه متساوية جدا مع أوستن بتلر، وكولين فيريل.