عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل شهر رمضان.. وزارة التموين تزف بشري للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة المصرية حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

 

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفراخ البرازيلي ليست جديدة في مصر وموجودة منذ عشرين سنة، قائلا: "الدولة ضد الاستيراد وقطاع صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة ولكن إحنا الآن في ظروف استثنائية".

انخفاض الأسعار

ووعد المهندس عبد المنعم خليل، بأن أسعار الدجاج ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، متابعا: “مع بداية رمضان الأسعار ستنخفض، وفي نزول في الأسعار النهاردة وبكرة وبعده”.
 

الدواجن وزارة التموين الرئيس السيسي صناعة الدواجن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

ترشيحاتنا

التموين لـ المواطنين: أسعار اللحوم هتنزل وكمية كبيرة داخلة السوق على رمضان

ضربه جديدة وموجعه لقوائم الجماعات الإرهابية |تفاصيل

قرار عاجل من نادي الداخلية قبل مواجهة الأهلي

تنمية أولية لجذب الاستثمارات الخارجية في سيناء

مات قبل فرحه بشهرين ..دواء شهير وراء موت عمرو | فما هو

الصحة تعلن مفاجآت جديدة عن تحاليل الزواج وأسعارها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاوز أرجع راجل تاني..ماذا حدث مع بريطاني تحول لسيدة كورية

في 14 يوما.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد قبل رمضان

بفستان زفاف.. هيدي كرم تثير ضجة بإطلالة لافتة

بعد أزمة حواجبها ..صور وضعت منى زكي في مأزق

فيديو

بسبب زلازل تركيا الأخيرة .. أجسام تتحرك في الفضاء تهدد الأرض "فيديوجراف"

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ