قبل شهر رمضان.. وزارة التموين تزف بشري للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة المصرية حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفراخ البرازيلي ليست جديدة في مصر وموجودة منذ عشرين سنة، قائلا: "الدولة ضد الاستيراد وقطاع صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة ولكن إحنا الآن في ظروف استثنائية".

انخفاض الأسعار

ووعد المهندس عبد المنعم خليل، بأن أسعار الدجاج ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، متابعا: “مع بداية رمضان الأسعار ستنخفض، وفي نزول في الأسعار النهاردة وبكرة وبعده”.

