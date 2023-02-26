وائل الفشني: أستعد لعمل في يوم الشهيد.. والشعب المصري يحب الفن

قال الفنان وائل الفشني، إنّ الشعب المصري جميل ويحب الفن ويعشق مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحةً: «أحييت حفلا في مسرح الجمهورية منذ فترة، وكانت ممتلئة عن آخرها، الشعب المصري فنان، جسمي قشعر عندما غنى الجمهور الأغاني الخاصة بي دون نشاز».



وأضاف الفشني خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، على قناة cbc، أنّ الشعب المصري يميل في الشجن، حيث يطلب منه الجمهور الأغاني التي تعبر عن الشجن، لكنه يحرص على غناء بعض الأغاني التي تدخل السعادة على قلوبهم.

وتابع الفنان: «الجمهور يحب مدح سيدنا النبي وأغاني الصعيد التي تجعل الجمهور سعيدا، أتمنى من الله التوفيق، ولي الشرف أنني سأشارك في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني بدعوة من أحمد السبكي، وسيكون الجزء الثاني مختلفا عن الجزء الأول».

وأشار، إلى أنه مستعد دائما لغناء تراث مصر الفني: «أنا مستعد للتعاون مع كل ملحني صر، أعتبرهم أهلي وناسي، أحاول بقدر الإمكان غناء التراث، وأتمنى أن يكرمني الله عزّ وجلّ في هذا الأمر، كما أعد عملا في يوم الشهيد بالتعاون مع مدين وكلمات محمد عاطف، وهذا شرف لي».