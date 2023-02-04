وائل الفشني: ورثت صوتي من أمي واشتغلت مع بهاء سلطان في بدايتي.. فيديو

تحدث المطرب وائل الفشني، عن بدايته مع الغناء وعمله مع المطرب بهاء سلطان ودور الموسيقار فتحي سلامة معه وتجربته مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وقال وائل الفشني، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة صدى البلد: «صوتي وارثه من أمي وعيلة والدتي أصواتهم جميلة، وأنا بغني من عمر 5 سنين، وأنا صغير بحب الطبلة وبحب الايقاع جدا، وأول ما جيت القاهرة كان نفسي أغني، ومكنش عندي الامكانيات».

وتابع وائل الفشني: «بهاء سلطان اشتغلت معاه في فرقته وقعدت معاه فترة طويلة جدا، وأول واحد كنت معاه في فرقته، وكان نفسي أخش في الغناء».

واستكمل: «أول واحد خلاني أغني هو فتحي سلامة، بحق ربنا هو أول واحد خلاني أدمج بين العزف والغنا، ولفينا كتير جدا وكان أول واحد خلاني أقف قدام المايك».

وأضاف وائل الفشني: «وأنا بغني اتعرفت على الأستاذ أحمد الفيشاوي وهو صاحبي جدا وعشرة عمر، وعملت معاه كليب اسمه سيبوني أعيش وده أول كليب عملته معاه، وكانت تجربة حلوة أوي».