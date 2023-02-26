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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هترجع للفن تاني.. خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور

هترجع للفن تاني..خبيرة
هترجع للفن تاني..خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت أنباء انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الداعية معز مسعود حالة من الجدل خاصة بعد حذف صورها معه والظهور من دون حجاب في عيد ميلادها عبر “انستجرام”. 

كما نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة غامضة متعلقة بأنباء انفصالها عن معز مسعود، وقالت فيها عبر “انستجرام”:"مثلي كأي امرأة، أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة، لكن بالتأكيد سأتحدث عن رأيي وأدعو كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق، وسنجتهد لنتجاوز، فكل النضالات التي نشاركها هي نفسها".

حلا شيحة ومعز مسعود 

من جانبها، علقت خبيرة الفلك، رحاب منيعم على أنباء انفصال الفنانة حلا شيحة عن الداعية معز مسعود، قبل ساعات، بأنها قد تنبأت في يوم 15 يوليو 2021 بأنباء انفصال حلا شيحة عن معز مسعود. 

وأضافت خبيرة الفلك عبر صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” في المنشور الذي توقعت فيه الإنفصال: “أنا كلي فضول من دلوقت للبوست اللي هتكتبه حلا شيحة كمان سنة او اتنين بعد ماتنفصل عن معز مسعود وترجع الفن تاني، البوست ده مش تعليق علي اي حاجة ده بوست سايباه للذكري هنا”.

 

هترجع للفن تاني..خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور 

 

تصرف غريب من معز مسعود قد يحسم الجدل حول انفصاله عن حلا شيحة

مش هتكلم ..رد صادم من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود

 

 

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هترجع للفن تاني.. خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور

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