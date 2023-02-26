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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتكلم ..رد صادم من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود

حلا شيحة
حلا شيحة

أثارت الفنان حلا شيحة الجدل برسالة غامضة بعد أنباء انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود.

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وكتبت حلا شيحة عبر انستجرام :"مثلي كأي امرأة، أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة، ولكن بالتأكيد سأتحدث عن رأيي وأدعو كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق، وسنجتهد لنتجاوز، فكل النضالات التي نشاركها هي نفسها".

حلا شيحة بدون الحجاب و تحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود  

حرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في اكثر من صورة بدون حجاب وذلك عبر حسابها عبر انستجرام .

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود وذلك عبر انستجرام .


عيد ميلاد حلا شيحة:


احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها


احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم احلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فانت الحب .. انت الحنية .. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة .. وامي وابي انتم الحياه والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

ملابس حلا شيحة:

وتفضل حلا شيحة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها، كما تميل إلى اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تميل حلا شيخة، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال عيونها، وتختار أحمر الشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل حلا شيحة، اختيار الوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود الذي يبرز جمالها  وتفضل الظهور بلوك ناعم وهادئ.

حلا شيحة معز مسعود

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