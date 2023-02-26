رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق.

على الرغم من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار الدواجن، لكنه قارب على الانتهاء، في ظل مساعي الدولة المتمثله في الحكومة واهتمامها بهذا الملف وطرح العديد من الحلول لحل تلك الأزمة، فاليوم ينخفض سعر الدواجن بشكل كبير وليس هذا فقط لكن تفجر غرفة الدواجن مفاجأة وتعلن عن السعر الحقيقي للدواجن .

ولليوم الرابع على التوالي تواصل أسعار الدواجن انخفاضها، وتنخفض أسعار الدواجن اليوم 5 جنيهات، وبذلك يصبح إجمالي التراجع 26 جنيه في الكيلو الواحد حتى الآن.