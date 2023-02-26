عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق.  

على الرغم من استمرار  مسلسل ارتفاع أسعار الدواجن، لكنه قارب على الانتهاء، في ظل  مساعي  الدولة المتمثله في الحكومة واهتمامها بهذا الملف وطرح العديد من الحلول لحل تلك الأزمة، فاليوم ينخفض سعر الدواجن بشكل كبير وليس هذا فقط لكن تفجر غرفة الدواجن مفاجأة وتعلن عن السعر الحقيقي للدواجن .  

ولليوم الرابع على التوالي تواصل أسعار الدواجن انخفاضها، وتنخفض أسعار الدواجن اليوم 5 جنيهات، وبذلك يصبح إجمالي التراجع 26 جنيه في الكيلو الواحد حتى الآن.

 

 

 

انخفاض أسعار الدواجن اسعار الدواجن الدواجن اليوم سعر الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وموعد انخفاض درجات الحرارة.. ومفاجأة بشأن أسعار الدواجن واللحوم والذهب الفترة المقبلة

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية كييف

رغم الاخفاق .. كارتيرون: الأهلي سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة تجعل الله ينظر لقائلها ويغفر له؟

كارتيرون: إمام عاشور "بيضيع وقته" في الدوري الدنماركي

المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة: رئيس الصين أمر الجيش بالاستعداد لـ غزو تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع للفن تاني.. خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور

لن تصدق وزنه.. زوجان يصنعان أكبر لابتوب في العالم.. شاهد

كشافي ليفربول ووعد الأهلي..هل ينقذ إمام عاشور خط وسط الريدز أم الشياطين الحمر؟

القرآن سر حبها للغناء.. أم كلثوم واللغة العربية سيرة جديدة لـ"كوكب الشرق"

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ