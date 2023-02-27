شاهد .. بوستر مذكرات زوج لـ طارق لطفي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مذكرات زوج" البوستر الرسمي الخاص بالعمل استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٣.

تضمن البوستر كل من طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد.

وكشف المؤلف محمد سليمان، كواليس “مذكرات زوج” للفنان طارق لطفي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

كتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرب بصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكون نفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان ٢٠٢٣”.

وتابع قائلا: “للأستاذ الكبير أحمد بهجت رصيد ضخم في تشكيل وعيي وأسلوبي في سنوات التكوين المبكرة الأولى، سواء في كتاباته الصحفية أو كتبه اللي لسه محتفظ بيها وبافتحها لحد دلوقتي للتعلم والتزود، وباعتبرها فرصة عظيمة للرجوع للنبع وزيارة عالم واحد من الأساتذة الكبار، أتمنى نكون أدها”.

وتعاقدت الفنانة القديرة نادية رشاد على المشاركة في بطولة مسلسل “مذكرات زوج”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد ونور خالد النبوي وسما إبراهيم، ويبلغ عدد حلقاته 15 حلقة فقط.