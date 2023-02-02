رمضان 2023.. نادية رشاد تنضم إلى «مذكرات زوج» مع طارق لطفي

تعاقدت الفنانة القديرة نادية رشاد على المشاركة في بطولة مسلسل “مذكرات زوج”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد ونور خالد النبوي وسما إبراهيم، ويبلغ عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نادية رشاد في الدراما مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.