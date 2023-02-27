تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.

وكشفت رشا أنه بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس ستكون باردة صباحا، معتدلة فى فترة النهار، معتدلة على السواحل الشمالية، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديدة البرودة على جميع الأنحاء فى الصباح.

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



العظمى الصغرى



القاهرة 25 - 14

الإسكندرية 25- 14

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 15

المنيا 26 - 9

سوهاج 28 - 10

أسوان 30 - 12

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى

الرياض 32 - 16

أبوظبي 30 - 23

أنقرة 18 - 6

لندن 8 - 6

واشنطن 8 - 6

باريس 7 - 1

بكين 12 - 6