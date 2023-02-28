البرلمان يناقش طلبات إحاطة موجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي..اليوم

ينظر البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الثلاثاء طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن جدول أعمال الجلسات العامة المقرر عقدها يومي ( 27، و28 ) فبراير 2023.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

كما يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.