محافظ الغربية يتفقد تطوير ميدان المحكمة وأعمال الرصف بالمدينة.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة كفر الزيات، إلى جانب تفقد أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات وذلك بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة وتطوير ميدان المحكمة وإنشاء موقف انتظار سيارات إلى جانب إعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

ومن جانبهم أشاد أهالي كفر الزيات بأعمال التطوير الجارية في شوارع المدينة وخاصة في ميدان المحكمة، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تشهدها المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع السينما وشارع الشركات والذي يعتبر أحد المحاور المرورية التي تقوم المحافظة برصفها لتيسير حركة سيارات النقل الثقيل المتجهة إلى المصانع والشركات دون الدخول لقلب المدينة وذلك بطول 1400 متر وعرض 13 متر حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بنسبة تخطت الـ 95 %.

وعلى هامش الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات من شوارع المدينة، موجها رئيس المركز باستمرار تلك الأعمال على مدار اليوم.

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