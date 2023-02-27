عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جلسة مباحثات موسعة مصرية - قطرية بقيادة رئيسيّ وزراء البلدين

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية جلسة مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في البلدين .

وضم الوفد الرسمي القطري   الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم ال ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، و/ سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

فيما ضم الوفد المصري كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر ، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح  اليوم إلى الديوان الأميري لدولة قطر، حيث كان في استقباله معالى 

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر وقطر، ثم استعراض حرس الشرف من الجانب القطري، ثم اصطف الوفدان الرسميان للبلدين تمهيدا لبدء فعاليات اليوم الأول لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي الرسمية للدوحة. 
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل العاصمة القطرية الدوحة،  مساء أمس فى زيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التى تلقاها من أخيه معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

5 أيام.. بشرى سارة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة بشأن علاج النحافة بـ الكورتيزون

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

الدعم الإنساني ومناقشة هذه الملفات.. 3 أهداف لزيارة وزير الخارجية إلى سوريا وتركيا

تركيا.. مشاهد مروعة لانهيار المباني جراء الزلزال .. فيديو

مراسم استقبال رسمية لـ مدبولي من نظيره القطري.. فيديو

تعرف على أول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية خلال يومك

أخدت الطلقة مكانه فسابها وهرب.. تصرف صادم من خطيب البلوجر سارة| تفاصيل

مواجهة حامية مع مبابي وبنزيمة.. المونديال يحسم جائزة "الأفضل" لـ البرغوث ميسي

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بدون مايشرب زيت

فيديو

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ