كوريا الشمالية تعاني نقص غذاء وقد يصل الأمر إلى مجاعة..تفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى اجتماع حزبي كبير يوم الأحد لمناقشة التنمية الزراعية.

وتقول وسائل إعلامية كورية جنوبية، إن كوريا الشمالية تواجه نقصا "خطيرا" في الغذاء.

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن كوريا الشمالية عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا للجلسة العامة السابعة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمل لمناقشة القضايا الزراعية، حيث ترأس كيم جونج أون الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن كوريا الشمالية عادة ما تعقد هذا النوع من الاجتماعات مرة أو مرتين في السنة، لكن هذا الاجتماع العام كان على بعد شهرين فقط من الاجتماع الأخير، والذي ركز أيضًا على الزراعة.

أدى التردد غير المعتاد إلى تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما تعاني حاليًا من نقص الغذاء.

وترأس كيم حفل افتتاح الاجتماع العام لكبار المسؤولين أمس الأحد من أجل "تحليل ومراقبة برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، واتخاذ قرار بشأن القضايا المهمة والعاجلة التي تحتاج إلى أن تكتمل على الفور.

وقالت الوكالة، إن المشاركين "اتفقوا بالإجماع على بنود جدول الأعمال ودخلوا في مناقشات" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووفقا لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، كانت هناك تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، "نعتقد أن هناك نقصا خطيرا في الغذاء هناك." وأضاف، أنه يبدو أن بيونغ يانغ لجأت إلى برنامج الغذاء العالمي طلبا للمساعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن كوريا الشمالية المسلحة نوويا، والتي تخضع لعقوبات دولية متعددة بسبب برنامج أسلحتها، كافحت منذ فترة طويلة لتغذية نفسها.

حيث أنها معرضة بشكل كبير للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، بسبب النقص المزمن في البنية التحتية وإزالة الغابات. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الكورية الشمالية حدودها بالقوة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إلا أنها خففت مؤخرًا للسماح ببعض التجارة مع الصين المجاورة.