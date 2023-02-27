الخارجية: تبادل الزيارات بين مصر وتركيا له مردود إيجابي

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتركيا وسوريا، مضيفا:" الجانب التركي أظهر الحفاوة خلال استقبال الوفد".

وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" زيارة وزير اخارجية سامح شكري إلي تركيا سيكون لها تأثير إيجابي علي العلاقات بين البلدين".

وأوضح،:" وزير الخارجية التركي أكد علي أن بلاده بحاجة لكل الجهود لإدعادة الإعمار، معقبا:"هناك نية لدي الطرفين مصر وتركيا للتحدث سويا في كل القضايا، لافتا إلي أن زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا وسوريا دليل علي تضامن مصر مع الدولتين.

وأَضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية،:" الهدف من الخطوات التي تتخذ من جانب تركيا ومصر هو استعادة العلاقات، منوها:" مصر منذ حدوث زلزال تركيا وسوريا كانت داعمة وتقف يجانب الأشقاء من خلال إرسال المساعدات الإنسانية، بناء على التوجيهات الرئيس السيسي.

