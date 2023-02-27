المملكة المتحدة وويلز تستضيفان وفدا أمريكيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، أنها بالتنسيق مع حكومة ويلز سيتم استضافة وفد من قادة التنمية الاقتصادية بولاية إنديانا الأمريكية لمدة ٥ أيام.

وأوضحت الحكومة البريطانية وفقا لما أورده الموقع الرسمي لها، أن برنامج الاستضافة سيركز على موضوعات الطاقة النظيفة والتمكين الاقتصادي للمرأة ورفع المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة وإنديانا بشأن التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية.

وخلال محطتهم الأولى في لندن، سيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سياسات المملكة المتحدة التي تغطي الموضوعات الثلاثة للزيارة والمشاركة في حلقة نقاش حول قطاع الطاقة النظيفة في إنديانا، ومن المقرر أن يسافر الوفد بعد ذلك إلى ويلز ويلتقي بمسؤولي حكومة ويلز.

وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة وإنديانا في مايو 2022 في قمة إنديانا الاقتصادية العالمية، وهي أول اتفاقية تجارية وتنمية اقتصادية على مستوى الدولة في المملكة المتحدة.

وتستند مذكرة التفاهم إلى علاقات تعاونية وتجارية راسخة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة المتحدة وإنديانا، مع التركيز على الطاقة النظيفة والاستدامة ، وإعطاء الأولوية لبناء اقتصادات المستقبل.