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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوازى استمر 10 أيام فقط.. 5 صور لمي سليم وضعتها في مأزق

صدى البلد

كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها في الزواج مجددا بعد فشل زيجاتها السابقة.

وقالت مي سليم خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" من تقديم عمرو الليثي عبر قناة "الحياة": فكرت أتجوز للمرة الثالثة مش قافلة الباب أنا بحب البيت والأسرة، بحب يكون معايا شريك حياة يكمل معايا حياتي الفكرة موجودة ولما ابن الحلال يظهر.

وعن زيجاتها قالت مي سليم: الجوازة الأولى استمرت سنتين والجوازة الثانية استمرت 10 أيام، كان اختيار خاطئ مننا احنا الاتنين، أخدنا قرار كنا متسرعين فيه.

 

وتتميز مى سليم بإطلالاتها الانيقة والمميزة فهى تعتمد على الملابس الأكثر إثارة من الفساتين السواريه و الملابس الكاجوال.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور مى سليم التى وضعتها في مأزق.

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إطلالة مي سليم صور مي سليم الفنانة مي سليم

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