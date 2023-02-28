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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشراء من السعودية .. 5 سيارات رياضية تبدأ من 46 ألف ريال .. صور

5 سيارات رياضية
5 سيارات رياضية

تتعدد السيارات المطروحة داخل السوق السعودي، ومن ابرزها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس اوفر، حيث تمكنت تلك الطرازات من تحقيق شعبية كبيرة نسبة للطابع العائلي، والارتفاع المناسب، والتقنيات المطروحة ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات يمكن شرائها من السعودية بسعر يبدأ من 46 الف ريال.

 5 سيارات رياضية

تعتبر السيارة شيري تيجو 2 برو موديل 2023 واحدة من ارخص السيارات الرياضية المطروحة داخل السوق السعودي، حيث تتراوح اسعارها من 46.700 ريال و 53.700 ريال، بينما تأتي السيارة عبر محرك 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، بقوة 101 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك بقوة 106 حصانا، سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، جميعهم مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

 5 سيارات رياضية

كما يقدم الصانع الكوري الجنوبي سانج يونج النسخة تيفولي بسعر يبدأ من 67.580 ريال حتى 79 الف ريال، بينما تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج 163 حصانا، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي والكلي، بحسب الفئة المقدمة.

 5 سيارات رياضية

وتنافس شركة شيري الصينية بالنسخة تيجو 7 برو موديل 2023، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 66.500 ريال، حتى 71.800 ريال، بينما تعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

 5 سيارات رياضية

وتعتبر السيارة السيارة نيسان كيكس من ابرز السيارة المنافسة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، والتي يتم طرحها بسعر يبدأ من 68.9000 ريال حتى 94.599 ريال، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، وعزم دوران 149 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي، وقدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

 5 سيارات رياضية

ومن ابرز سيارات شركة BMW هي النسخة X1 موديل 2023، حيث تقدم عبر فئة واحدة بسعر 181 الف و 500 ريال، وزودت السيارة بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ضخ 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 225 كيلومتر في الساعة، مع مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية للوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

سيارات SUV 5 سيارات السوق السعودي السعودية

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