بحضور ٢٥٠٠ طالب..جامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق لصلاح أبو المجد

وسط حضور طلابي كبير، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق حاضر بها استشاري التسويق صلاح أبو المجد بحضور ٢٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة والأسرة.

جامعة عين شمس

جاءت تلك الندوة في إطار سعي أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة على زيادة الوعي لدي الطلاب وحرصاً منها علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة.

صلاح أبو المجد

دارت المحاضرة حول فنون التسويق وكيفية تحقيق الشباب لاهدافهم وكيفية إدارة عمل ناجح والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

في نهاية الندوة اضطلع رائد الأسرة الأستاذ الدكتور حاتم ربيع - رائد أسرة طلاب من أجل مصر - بتكريم المحاضر ومنحه درع الأسرة

لاقت المحاضرة استحسان كل الطلاب الحضور ودعوا مسئولي الأسرة لتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات.

جامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق لصلاح أبو المجد

جامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق لصلاح أبو المجد

جامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق لصلاح أبو المجد

جامعة عين شمس محاضرة عن فنون التسويق لصلاح أبو المجد