رئيس التأمين الصحي: الرئيس أعطانا رؤية لتزويد المظلة التأمينية بأكبر عدد من المواطنين

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي أن هناك اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى لنا رؤية داخل الهيئة لتزويد المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من المواطنين.



وقال الدكتور ضاحي، خلال حوار مع قناة "دي إم سي" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري، إنه :"بداية عام 2022، تم إضافة فئات جديدة بناء على تعليمات وزير الصحة حتى وصل التأمين الصحي إلى 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي، مما يعادل 67%، من كافة طوائف الشعب، موضحا أن التأمين الصحي يغطي العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع المعاشات والأرامل والطلبة دون السن المدرسي، والطلبة دون السن الجامعي، والمرأة المعيلة وعلاج الأسر.



وأشار إلى أنه خلال عام 2022، تقدمت الهيئة بطلب لوزير الصحة، وتم إدخال 15 مليون مواطن آخرين، وهم عمال المناجم والمحاجر، وأعضاء النقابات الفنية والتشكيلية والعمالة غير المنتظمة كالصيادين، وسائقي التاكسي والميكروباص، والفلاحين ومعاوني الشرطة، جميعهم دخلوا تمت مظلة التأمين الصحي.



وأكمل رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجانا للمرضى، كاشفا عن تطوير بروتوكولات علاج أمراض الأورام وإدخال الأدوية البيولوجية والمناعية، ولكنها بمعايير معينة لعمل حوكمة على هذه الأدوية، معلنا تطوير المنشآت الطبية للتوافق مع الجودة العالمية، ومع دخول وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف أن التأمين الصحي لديه عدد المستشفيات والعيادات، وفروعا تغطي مستوى الجمهورية وعيادات مدرسية ومعامل ومراكز سكر، وأيضا لجنة متخصصة للكشف عن ذوي الهمم والإعاقة.



وتابع، أن هيئة التأمين الصحي تمد مظلة التعاقدات باستمرار، كما أن العدد يزداد كل شهر تقريبا، كاشفا عن التعاقد مع 480 مستشفى خاصة على مستوى الجمهورية، وهذا يمثل تعاون بين القطاع الحكومي والخاص، علما أن كل فئة من الفئات التي يتم التعامل معها، يتم تجميع الاشتراكات من خلالها وتسدد عن طريق التأمينات الاجتماعية.