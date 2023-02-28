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أخبار البلد

"القوى العاملة" تطالب بتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع ACCEL Africa في مصر

صدى البلد

شاركت  وزارة القوى العاملة، في أعمال المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "تبادل المعرفة بشأن القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، والذي انعقد في أبيدجان بساحل العاج، في إطار تنفيذ مشروع  الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد  في أفريقيا (ACCEL Africa)، والذي تنفذه  منظمة العمل الدولية بالتعاون مع  وزارة القوى العاملة. 

ويأتي ذلك بمشاركة الوفد الوطني المكون من ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني  للتعليم المزدوج التكنولوجي ونقابة صغار المزارعين، فضلا عن  مكتب  الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي بالقاهرة GIZ ، بحضور مروة صلاح مديرة مشروع ACCEL Africa بمصر ،ومنى السيد استشاري المشروع، و رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقليمية والدولية، والسيد الشرقاوي  مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل.

وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية  سينثيا سامويل اولونجوون نائب مدير منظمة العمل الدولية والمدير الاقليمى لأفريقيا ، والسفيرة بيفييت داود من وزارة الشئون الخارجية بهولندا ،وممثل عن حكومة ساحل العاج وممثل عن أصحاب الأعمال بدولة أوغندا و ممثل عن الكونجرس  التجاري للنقابات بدولة  مالي .

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المؤتمر جرى خلاله استعراض التجربة الناجحة لمصر فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال من خلال إظهار الجهود المبذولة لتحسين جودة التدريب داخل نظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. 

كما تم عرض عدد من الممارسات الجيدة في الدول الأفريقية المشاركة والتي ضمت كلا من دول ساحل العاج ونيجيريا ومالي ومالاوي وأوغندا، وعدد من الممارسات الدولية بمشاركة الاتحاد الافريقي  ومنظمة العمل الدولية  فيما يتعلق بقضايا مكافحة عمل الأطفال.

وخلال أعمال الجلسة الختامية للمشروع قامت رشا عبدالباسط، باستعراض جهود الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الاسرة 2018 -2025، وطالبت بتشكيل لجنة توجيهية اقليمية  للمشروع تعقد  اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنفيذ الشراكات بين الدول الأعضاء. 

وأكدت أهمية السعي الجاد لتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع ACCEL Africa في مصر لدعم الجهود الوطنية في مكافحة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال ولمواجهة  التحديات وضمان استدامة المكتسبات التي  تم تحقيقها، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان ديربان، وخطة العمل الأفريقية العشرية بشأن القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة 2020-2030).

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