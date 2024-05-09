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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقامة على 6 أفدنة..

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة

مستشفى أبوقرقاص الجديدة
مستشفى أبوقرقاص الجديدة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وبكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات على الفور لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات التنفيذ  والعمل بالتوازي للانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

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ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة الفنية واشتراطات الصحة المهنية لمشروع مستشفى أبوقرقاص الجديد ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" إلى جانب الالتزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المستشفى، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد سيخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى سياق متصل تفقد ناصر هاشم مدير وحدة المتابعة بمجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية للمستشفى بمرافقة تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص وبشر طاهر مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا لجهاز التعمير لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

يذكر أن مستشفى أبوقرقاص الجديد مقام على مساحة 6 أفدنة ويتكون من 6 مبان رئيسية بارتفاع 6 طوابق ومبنى خدمي وسكن للأطباء وطاقم التمريض ومدرسة تمريض ويخدم 8 وحدات قروية و47 قرية و216 تابعا بمركز أبوقرقاص.

 

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