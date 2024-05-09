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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9 أطنان قمح بدون ترخيص وتسليمها للمطاحن بديرمواس بالمنيا

ضبط سيارة محملة بمحصول
ضبط سيارة محملة بمحصول القمح

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

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أكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط سيارة نصف نقل بديرمواس محملة بالأقماح حمولة إجمالية 9 أطنان و 141 كيلو جراما بدون ترخيص من مديرية التموين، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها للمطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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