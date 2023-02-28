رسميا.. الكشف عن أندية كرة القدم المشاركة في الدور التمهيدي بالبطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن الفرق الأربعة التي ستشارك في الدور التمهدي من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" نرحب بأندية فولكان جزر القمر، وأرتا سولار الجيبوتي، وفحمان اليمني، وهورسيد الصومالي، في تصفيات الدور التمهيدي، ونتمنى التوفيق للجميع".

الأندية المشاركة في الدور التمهيدي بالبطولة العربية

كان الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، إطلاق مسمى “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.

وأضاف:" سيتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".