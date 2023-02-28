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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق الاقمار الصناعية.. تقرير أمريكي يكشف تورط الصين في حرب أوكرانيا

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أفادة وكالة رويترز للأنباء نقلا مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الصين زودت مجموعة فاجنر الروسية بصور للأقمار الاصطناعية.

وأضاف المسؤول الأمريكي لرويترز، أن شركات أقمار صناعية صينية زوّدت مجموعة فاجنر الروسية بمواقع ومنشآت في أوكرانيا لمساعدات في الحرب ضد القوات الأوكرانية.

وعلى جانب آخر، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تقدمت نحو بلدتين قرب مدينة ارتيوموفسك في باخموت ما سيتيح الفرصة لتشديد الطوق حول المدينة.

وأشار بوشيلين في تصريحات له، إلى أن سيطرة القوات الروسية على جميع طرق إمداد قوات كييف في المنطقة.

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وأضاف أن " قواتنا تسيطر حاليا على جميع طرق الإمداد التي استخدمتها الوحدات الأوكرانية في المنطقة ما يعقد وضع روسيا داخل ارتيوموفسك"، مؤكدا تقدم القوات الروسية باتجاه ماريينكا رغم مقاومة قوات كييف.

كما أعلن رئيس مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية إلى شمال باخموت، المدينة الأساسية التي تسعى موسكو لاحتلالها منذ بضعة أشهر.

وقال يفجيني بريجوجين، في بيان نشره جهازه الإعلامي، إن قرية بيرخيفكا (بيرخوفكا بالروسية) "تحت سيطرتنا بالكامل. وحدات فاجنر تسيطر على كامل أنحاء بيرخوفكا".

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