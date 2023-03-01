مسن يعود للحياة بعد 10 سنوات من وفاته في الصين.. فما القصة؟

في قصة غريبة من نوعها، عثر على جد كان يعتقد أنه مات منذ 10 سنوات، هو لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، ليعود إلى اسرة بعد عقد من الزمن.

بدأت حكاية تشو الغريبة عندما اختفى من دار رعاية في الصين في عام 2014، حيث تعرفت أسرته على جثة بطريق عام اعتقدوا انها جثة تشو المختفي.

وحينها حرقت الجثة المعثور عليها، حيث رفض ابن شقيق تشو تشريح الجثة للتأكد من هويتها.

ومنذ ذلك الوقت ظنت عائلة الجد تشو ، انه متوفي ولكن بعد 10 سنوات ظهر بشكل مفاجئ انه على قيد الحياة ليعود إلى اسرته بعد تلك السنوات.

التعرف عليه عن طريق الصدفة

تابعت السلطات في الصين مؤخرًا تقارير عن رجل يتصرف بشكل غريب من خلال تقديم تقرير عن شخص مفقود، وتم التعرف على الرجل في النهاية على أنه تشو بعد أن تعرف عليه حفيده على ملصق الأشخاص المفقودين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، رفض الرجل المسن الإجابة على أي أسئلة من المحققين قبل أن أظهر اختبار الحمض النووي تطابقًا واضحًا مع شقيقه - مما أثار دهشة عائلته التي أمضت سنوات في الاعتقاد بأنه مات.

ودخل الجد تشو في نوبة من البكاء حين لم شمله بعائلته فور تهجي اسم عائلته بشكل صحيح، ليعود الجد إلى الحياة بعد أن ظل في عداد الموتى في انظار عائلته لسنوات.