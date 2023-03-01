الطفل عبد الله عن لقاء لاعبي الأهلي: فرحت كأن جاني العيد

قال الطفل عبد الله محمود مشجع النادي الأهلي الذي يعاني من فشل كلوي، إنه فرح للغاية بلقاء لاعبي الأهلي معهم عقب مباراة أسوان، في الدوري، واصفًا الموقف بـ«فرحت كأن جاني العيد».

وأضاف الطفل عبد الله، خلال لقاء ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «كهربا قابلني وعملي «نينيني»، وأفشة سألني أنت تعرفني؟.. قولت له طبعًا عارفك».

وأشارت والدة الطفل عبد الله، إلى أن نجلها يحتاج لزراعة كلى، وظل فترة طويلة لم يغسل الكلى، مؤكدة أنها لا ترغب سوى في علاجه ورؤيته سليم مُعافَ فقط.

تعليق والد الطفل عبد الله

ومن جانبه أكد والده محمود كامل، أن الطفل عبد الله يُعاني من فشل كلوى منذ مولده، مناشدًا بتبني حالته الصحية وعلاجه.