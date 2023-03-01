احذر تجاهلها.. علامة في الشعر مؤشر للإصابة بمرض السكري

يعتبر تساقط الشعر من الأعراض "الأقل شهرة" لمرض السكري حذر أحد الخبراء من أن مرض السكري يمكن أن يعطل دورة نمو بصيلات الشعر.

ميعد رض السكري هو حالة تتميز بعدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو الاستجابة له. يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكريات في الدم ، قد يعني انخفاض مستوى الأنسولين عدم انتقال السكريات من مجرى الدم إلى الخلايا التي تحتاجها.

وفقًا لـ Diabetes UK ، هناك أكثر من 4.1 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون حاليًا مع تشخيص مرض السكري.

يُعتقد أن 850 ألف شخص آخر قد يعيشون دون تشخيص مصاب بمرض السكري من النوع 2 ، في حين أن 13.6 مليون شخص آخرين معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة.

في حين أن بعض أعراض ومضاعفات مرض السكري معروفة على نطاق واسع ، مثل زيادة التبول والعطش والإرهاق وفقدان الوزن وفقدان البصر أو عدم وضوح الرؤية ، فإن أحد الأعراض غير المعروفة هو تساقط الشعر .



وقال: "هناك عدة طرق يمكن أن يؤدي بها مرض السكري إلى تساقط الشعر عن طريق تعطيل دورة نمو بصيلات الشعر".

أولاً ، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تراكم السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

"لم تعد هذه الأوعية الدموية التالفة قادرة على جلب ما يكفي من الأكسجين إلى بصيلات الشعر ، مما قد يقطع ويوقف دورة نمو الشعر.

وبدلاً من ذلك ، تدخل بصيلات الشعر مرحلة الراحة والتساقط ، بدلاً من مرحلة النمو.

وهذا يعني أن الشعر يظل كاملاً ويتوقف عن النمو قبل تساقطه ، مما يتسبب في ترقق الشعر وتساقطه في فروة الرأس.

يمكنك أيضًا المساعدة في منع تساقط الشعر من خلال ممارسة الرياضة بانتظام فقد تقلل التمارين من مستوى السكريات الموجودة في مجرى الدم ، وتحسن أيضًا توصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم ، بما في ذلك بصيلات الشعر.

"هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تفقد شعرك - قد يكون ذلك الإجهاد ، أو التغيرات الهرمونية ، أو الوراثة ، أو نقص الفيتامينات أو أكثر - ولكن إذا كنت تعاني من ذلك جنبًا إلى جنب مع أعراض داء السكري الأخرى ، فيجب عليك استشارة طبيبك للحصول على تشخيص محتمل . "