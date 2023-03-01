صحف الكويت اليوم.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلميًا.. معارك محتدمة في محيط باخموت.. وإيران تتمرن لصد هجوم على منشآتها

الرئيس السيسي: ضرورة تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية سلميًا

سوناك يروج من «بلفاست» للاتفاق مع أوروبا

إيران تتمرن لصدّ هجوم على منشآتها

فوز تينوبو بالرئاسة في نيجيريا بعد انتخابات متنازع عليها

زيلينسكي: معارك محتدمة في محيط باخموت

لبنان: الدولار يشق طريقه نحو الـ100 ألف ليرة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية في ظل عالم يمر بالصعوبات والتحديات.

ولفت الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء الأزمات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم اليوم، لاسيما في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث يوجد تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد، من حيث ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الروسية - الأوكرانية، في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقا لمصالح الشعوب.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة “القبس”، أن لبنان دخل الشهر الرابع على الشغور الرئاسي في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأوضحت أن التعثر السياسي أصبح يترجم اقتصاديا بقفزات جديدة للدولار الى أرقام غير مسبوقة ملامسا الـ90 الف ليرة، ومن دون تحديد سقف لهذا الارتفاع الذي يترافق مع انحدار سريع لأوضاع اللبنانيين المعيشية والحياتية.

عالميًا، ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زار إيرلندا الشمالية أمس للترويج للاتفاق الجديد الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد التجارة بعد خروج بلاده من التكتل «بريكست»، وهو إجراء يأمل أن ينهي المأزق السياسي في الإقليم.

ويحاول سوناك حشد تأييد جميع الأطراف في إيرلندا الشمالية حتى يتمكن من إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من دون إثارة غضب المشرعين في حزبه وفي بلفاست الأكثر ارتباطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن صحيفة "الجريدة"، أطلقت إيران، مناورات «حماسة سماء الولاية 1401» بمشاركة نحو مئة طائرة مقاتلة وعشرات الطائرات المسيرة وبطاريات الدفاعات الجوية على مساحة تشمل نحو ثلثي أجواء البلاد.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المناورات، التي تأتي في ظل انسداد أفق المفاوضات الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، ترمي لمحاكاة صد هجوم شامل على النقاط الحساسة وعلى رأسها المنشآت النووية في «فوردو» و«نطنز».

أما صحيفة "الراي"، فنقلت أن مفوضية الانتخابات في نيجيريا أعلنت اليوم الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم في البلاد بولا تينوبو في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت مطلع الأسبوع، وذلك في فعالية رفضها حزبا المعارضة الرئيسيان.

كما نقلت الصحيفة تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «المعارك لا تنفكّ تحتدم» في محيط باخموت، المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي تحاول القوات الروسية منذ أشهر الاستيلاء عليها.

أما صحيفة "القبس" فنقلت أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن في شمال اليونان، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، وفقا لوسائل إعلام محلية.