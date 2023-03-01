دار الإفتاء: الإسلام نهى عن الاحتكار وحث على التصدق وترشيد الاستهلاك

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.

وأوضحت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أنها ستطلق حملة جديدة من حملاتها خلال شهر مارس كل يوم الساعة 4 عصرًا .

دعاء النبي عند غلاء الأسعار

إن النبي قال: "إذا رأى أحدكم ما يكره "مثل غلاء الأسعار ونقص بعض السلع من طعام ودواء وارتفاع أسعار" فليقل: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك".. أخرجه أبو داود ، لافتا الى ان هذه الكلمات عظيمة تهتز لها طبقات السماء وتشق طريقها إلى الله عز وجل نظرًا لعظمها.



وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه مما لا شك فيه إننا في أزمة حادة يشعر بها الجميع ولكن قف وقول لنفسك: "أننا أفضل بكثير من غيرنا" لأن في مصر وبسبب جيشنا العظيم الأمن مستتب والزيادة ليست بالكثيرة بالمقارنة في كثير من الدول .



وطالب المفتي السابق جميع المواطنين بحفظ هذا الدعاء والاستغفار ومع التفاؤل ستتقر مصر وستحدث الانفراجة.